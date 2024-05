Derrota del MoraBanc a Lugo (97-92)

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha caigut davant del Río Breogán per 97-92 a la penúltima jornada de l'ACB. Els tricolors han entrat malament i han anat durant tot el duel a remolc contra un conjunt gallec que tenia al davant una final, i que ha acabat aconseguint una victòria que li ha servit per segellar la permanència matemàtica a l'ACB.

Els tricolors han sortit malament, i és que més enllà d'un parell d'accions de Tyson Pérez, han estat els locals els que han portat el ritme del partit, amb quatre triples en tot just tres minuts i mig i una bona defensa per agafar una primera màxima de vuit punts (14-6) obligant a Lezkano a aturar el partit. El MoraBanc ha semblat reaccionar, però els gallecs han arribat a marxar deu amunt en un primer quart que ha acabat 26-19. Els tricolors estaven secs en el joc exterior, i per això ha emergit la figura de Marin Maric, dominant a la pintura per mantenir amb vida als de Natxo Lezkano, que no només no acabaven d'acostar-se als gallecs, si no que veien com la diferència anava augmentant fins als 16 punts de màxima (48-32) per culpa del gran encert des del triple del Breogán amb un 8/13, en un primer temps, però el bon tram final ha tornat a acostar al MoraBanc amb el 48-38 al descans després d'un 0-6 de parcial.

A la represa han tornat a ser els locals qui millor han sortit amb un gran encert, de nou, des del triple, situant la màxima diferència en els 17 punts (62-45), i obligant a Lezkano a tornar a aturar el partit. Els gallecs tenien el partit força encarrilat, però no l'acabaven de tancar, i els tricolors provaven d'aprofitar-ho per enganxar-se com una paparra amb els 15 punts de Harding en aquest període i el 3-10 de parcial, per reduir la distància fins als deu punts (71-61) en un tercer quart que ha acabat 77-67. El MoraBanc no havia dit l'última paraula, i s'ha anat acostant com una formigueta rebaixant la diferència fins als només cinc punts (87-82) després d'un triple d'Okoye a quatre minuts pel final. Però quan el més calent era a l'aigüera, el Breogán ha aprofitat un parell d'errades tricolors en atac (fins i tot en alguna acció els àrbitres haguessin pogut xiular falta), per tornar a posar-se nou amunt i tancar el partit.

Els tricolors tancaran la Lliga ACB diumenge a la tarda (18.30 hores) al Poliesportiu rebent el València Basket.