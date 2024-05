Sis clubs catalans participaran en el Campionat de rutines d’artística

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre esportiu dels Serradells acollirà el Campionat d’Andorra de rutines de natació artística, que enguany comptarà amb l’assistència de 122 sincronistes dels clubs CN Kallípolis, CN Tàrraco, CE Sincro Inca, CN les Franqueses, CN Calella, CN Cardedeu, i els amfitrions, CNS Serradells i LAUesport. L’activitat també aplegarà un representatiu grup tècnic d’entrenadors, jutges, delegats de clubs i col·laboradors institucionals, com ara l’RFEN Aquatics, la Federació Catalana de Natació (FCN) i personal que donarà suport a la FAN com a organitzadora d’un esdeveniment que, independentment del calendari esportiu, s’aproxima a la dimensió i mitjans materials o humans que requerirà l’organització d’Andorra 2025. El programa preveu proves per a les categories alevina, infantil, júnior i absoluta en una doble sessió. La medallista olímpica Alba Cabello dirigirà un entrenament oficial amb les nedadores andorranes.