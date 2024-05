Silvio Moreira es queda a tocar dels quarts de final

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Silvio Moreira es va quedar a només 0,10 punts d’accedir als quarts de final del Campionat d’Europa sènior, que s’està disputant a Zadar (Croàcia). L’andorrà va competir en la modalitat de kata individual, amb un total de 33 esportistes, i en primera ronda es va enfrontar al competidor de Liechtenstein, a qui va guanyar en obtenir una puntuació de 37,20 respecte a 34,60 del contrincant. En segona ronda, Moreira va caure davant un rival que hi participa com a país neutral, per 37,70 a 37,60, i no va tenir opcions de repesca, ja que en la següent ronda va perdre davant Damián Quintero, un dels favorits de la categoria.