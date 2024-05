Ferran Costa té previst fer canvis a l’equip davant l’Sporting

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra arriba aquesta tarda a Astúries i s’exercitarà a les instal·lacions d’El Requexón, a Oviedo, per seguir posant fil a l’agulla al transcendental partit de demà a El Molinón davant l’Sporting de Gijón. Només una victòria permetria a l’equip tricolor, a cinc punts de la salvació, pensar en el miracle i no signar el descens virtual a Primera RFEF. Després de la derrota a l’Estadi Nacional contra un rival directe com l’Albacete el tècnic tricolor, Ferran Costa, és conscient que les errades estan penalitzant massa i condemnant l’equip a un carreró sense sortida.