La UE Engordany ha estat embargada per un valor de 14.209,9 euros, una quantitat destinada a cobrir un deute amb l’exinternacional Luis Blanco. Una sentència que s’afegeix a altres impagaments acumulats de la temporada anterior pel club escaldenc. El BOPA també recull dos requeriments de pagaments de l’Engordany, un a l’empresa de roba esportiva Feelgood per 22.256,16 euros i un altre a l’exporter Germán Canal per 3.835,44 euros.