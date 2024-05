El BC MoraBanc juga a Lugo sense pensar en Europa

El MoraBanc Andorra afrontarà aquest vespre (20.00 h) l’últim partit de la temporada lluny del Poliesportiu en un context gairebé calcat al de l’anterior jornada. Visita a Galícia, a la pista d’un equip que s’hi juga el coll per mantenir-se a l’ACB i amb un pavelló ple a vessar. El precedent més recent va ser la derrota a Santiago contra el Monbús Obradoiro i avui l’equip tricolor s’enfrontarà al Rio Breogán al Pazo dos Deportes de Lugo, amb la consigna d’oferir una major intensitat i energia que al Fontes do Sar.

“Contra l’Obradoiro vam acusar el fet de venir d’haver complert l’objectiu principal” Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc

L’entrenador del MoraBanc, Natxo Lezkano, no va amagar que davant Obradoiro l’equip va acusar “el fet de venir d’aconseguir l’objectiu principal de la temporada, i jo crec que això ens va treure un pes de sobre a tots i un gran alleujament”, i que al final es va acabar pagant davant la necessitat de l’equip gallec. Ara, en una situació idèntica, Lezkano espera veure contra el Breogán “una versió diferent del nostre equip, sobretot en els aspectes defensius i del rebot”. Amb tot fet i amb la permanència garantida, el MoraBanc té el deure professional de competir fins al final per aconseguir el millor lloc possible a la classificació per poder plantejar-se l’opció europea, un supòsit que hores d’ara, i per diferents raons, és molt complicada. Lezkano va explicar que ni el vestidor ni l’staff es plantegen ni Eurocup ni Champions, perquè “no sé quines són les conseqüències de quedar 12è, 13è, 14è o 15è. Jo el que vull és quedar com més amunt millor i si això té conseqüències com ara poder jugar una competició europea, doncs molt millor, però la motivació ha de ser quedar el més amunt possible”.

El Breogán porta dues victòries consecutives que li han permès sortir de la penúltima posició i contra el MoraBanc tindrà en joc assegurar, en cas de guanyar, la permanència a la Lliga ACB. Lezkano, que va dirigir l’equip de Lugo la temporada 2016-2017 i coneix molt bé el Pazo dos Deportes, va exposar que el Breogán “és un dels millors equips en defensa de la lliga i un dels millors equips en rebot ofensiu, que precisament va ser on nosaltres més vam patir contra l’Obradoiro. El tècnic tricolor va subratllar que “ens hem d’esperar la seva millor versió, aniran al 200 per cent i, com sempre, el pavelló estarà ple”, i va afegir que “han guanyat tres dels últims cinc partits, i les dues derrotes han estat una sobre la botzina i una a la pròrroga. S’ho juguen tot i es troben en un bon moment, però nosaltres també estem bé i ens hem de tornar a posar en mode competitiu”.

DOS PARTITS EN 48 HORES

L’últim partit de la temporada fora de casa, el de Lugo, serà el preludi de la cloenda de la temporada al Poliesportiu contra el València Basket, diumenge a les 18.30 h en horari unificat. L’equip tricolor afrontarà, així, dos partits en 48 hores per posar el fermall al curs del retorn a la Lliga ACB. Lezkano va deixar clar que “no estem acostumats a això, a jugar divendres i diumenge, però nosaltres no hem esmentat al València els jugadors ni hem mirat res del rival. Estem centrats en el Breogán i a intentar aconseguir una nova victòria”.