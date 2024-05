Soldeu acollirà el 2025 dos gegants de Copa d’Europa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra acollirà la pròxima temporada dos gegants de la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí. La doble cita continental serà dilluns 3 de febrer del 2025 i dimarts 4, a la pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira, tal com s’ha acordat aquesta setmana al congrés de primavera de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). A les reunions que han tingut lloc fins ahir a la localitat eslovena de Portoroz, la FIS ha fet balanç de la temporada de cadascun dels comitès. Així mateix, hi ha hagut una reunió per explicar la idea que té la FIS per al freeride, l’ingrés del qual s’aprovarà al pròxim congrés, que tindrà lloc el 4 de juny a Islàndia. A Eslovènia ha assistit, per part de la FAE, Roger Vidosa (director de la secció d’alpí), Carles Visa (gerent), així com Toni Crespo (vocal i director tècnic) i Patrick Toussaint (vicepresident de la FAE i membre del consell de la FIS). Així mateix, per part de Grandvalira i la candidatura Andorra 2029 han estat presents David Hidalgo, director general d’Andorra 2029, Marc Mitjana, secretari general d’Andorra 2029, Irene Gómez, secretària general adjunta d’Andorra 2029, i Luc Alphand.