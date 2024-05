Andorra opta a acollir una etapa del Tour de França del 2026

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tour de França podria tornar a Andorra en l’edició del 2026, que tot apunta que tindrà Barcelona com a seu de la sortida, de l’etapa pròleg. L’organització de la cursa francesa, Amaury Sport Organisation (ASO), manté unes excel·lents relacions amb el país i en la planificació del recorregut de l’edició del 2026, que encara no està tancat oficialment, el pas per Andorra per enllaçar amb França des de la capital catalana és una de les opcions que tenen sobre la taula. En la proposta es preveu atorgar al Principat la segona etapa –que seria una arribada, i la tercera, on el pilot deixaria el país en direcció a França. En cas que l’ASO acabi decidint que la cursa torni a Andorra seria la setena presència de la Grande Boucle al país, després de les edicions del 1964, 1993, 1997, 2009, 2016 –amb el mític triomf del neerlandès Tom Dumoulin sota la calamarsa a Arcalís– i la darrera el 2021, en plena pandèmia, i amb la triple jornada que va cloure amb la sortida per primer cop des del Pas de la Casa.