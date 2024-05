Almpanis creu que al món del futbol “tot és possible”

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Christos Almpanis va reaparèixer davant l’Albacete després de la greu lesió de genoll que va patir a la pretemporada, a final de juliol en un amistós contra el Girona. Nou mesos després, l’extrem grec va poder tenir els primers minuts –va sortir al camp al minut 85– i es va tornar a sentir futbolista. 288 dies de baixa que Alba reconeix que han estat “llargs i durs” i que tenia interioritzat que “havia de ser pacient, però estic molt content per haver tornat, poder ajudar l’equip i intentar sobreviure a la lliga”. En aquest sentit, Almpanis i el vestidor de l’FC Andorra creuen en els miracles. “Al futbol tot és possible. Tothom està enfocat en el següent partit i volem donar el millor de nosaltres per guanyar l’Sporting i pensar a poder aconseguir la salvació”.