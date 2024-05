Xavi Cardelús, preparat per a la cita de Le Mans

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús afronta amb optimisme la propera cursa del Campionat del Món de Moto2 al circuit de Le Mans. En aquest cinquè Gran Premi de la temporada, l’andorrà espera fer un nou pas endavant i va explicar que rep la cita francesa “amb coses encara per treballar i millorar”. El pilot de Fantic Racing va afegir que “cal seguir en la mateixa línia per situar-me més a prop dels pilots de davant i, a més, he de fer un bon classificatori per millorar la meva posició a la graella i poder lluitar per millors llocs a la cursa sense haver de remuntar des del darrere. Crec que estem en el bon camí, però cal mantenir aquesta línia de treball”.