Tony Cachafeiro fa una gran remuntada, però es queda a les portes de la final

Tony Cachafeiro es va quedar a les portes de la final a la darrera prova de la IAME Euro Series, que es va celebrar al circuit de Franciacorta, Brescia (Itàlia). El pilot andorrà va signar una gran remuntada, recuperant fins a 14 posicions després d’una classificació en què un toc per darrere en el primer sector en classificació el va relegar a l’última plaça i una primera mànega en què es va veure embolicat en un accident. Cachafeiro va comentar que era “una pena no haver pogut aconseguir un bon resultat, perquè teníem ritme per a això. Amb la classificació, amb aquell toc que ens va impedir completar una volta i l’accident de la primera mànega no hem tingut gens de sort”. El jove andorrà tornarà a competir el cap de setmana a la Champions of the Future Academy, que es disputa a Chiva (València), un circuit on va vèncer a la LeCont Trophy i a la Hivern Kàrting.