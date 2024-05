La federació i el VPC volen el Nacional l'1 de juliol

Les posicions sempre han estat clares i concises en l’afer de l’Estadi Nacional i ahir, en una reunió a tres bandes a l’antic hotel Rosaleda a Encamp, seu del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Rugby Andorra –és a dir, la federació i el VPC– va exposar davant de Govern la decisió inamovible de tornar el pròxim dia 1 de juliol a l’Estadi Nacional. Així, els dirigents de la FAR i del VPC van defensar i insistir en la voluntat, tal com segons asseguren reflecteix el conveni que van signar, de recuperar la instal·lació de la Baixada del Molí.

La ministra d’Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, van proposar al VPC si es podrien adaptar a romandre quatre mesos més a Prada de Moles, mentre l’FC Andorra segueix a l’Estadi Nacional durant aquest període. La solució no és fàcil, ja que la proposta topa frontalment amb la negativa del món de l’oval, que només es plantejaria tornar a compartir el camp durant aquests mesos amb una condició que, hores d’ara, és inviable: tornar a la gespa artificial. “La temporada que ve volem tornar a l’Estadi Nacional i mantenir el full de ruta que es va pactar fa tres anys i ens hi vam adaptar”, va afirmar el president del VPC, Gerard Giménez, que va assegurar no tenir “cap problema per compartir instal·lacions amb l’Andorra i romandre un temps més a Prada de Moles, però per quedar-nos necessitem exclusivitat. No serà fàcil arribar a un acord, la veritat”. En termes semblants es va referir el màxim mandatari de la federació, Jean Marc Flaux: “Si es canvia la gespa i es torna a posar superfície artificial no tindrem cap inconvenient a seguir compartint-lo, però amb gespa natural ni parlar-ne perquè el problema seria el mateix que hem tingut aquest any i no volem tornar a passar per això”. Flaux va comentar també que “si el VPC ascendeix a Divisió d’Honor B espanyola i no té camp, no tindria cap sentit seguir amb el projecte del rugbi a Andorra”.

RFEF VOL GESPA NATURAL

Per tant, el que semblaria la solució perfecta no ho és pas. La petició del VPC, tot i la voluntat, no és més que una hipòtesi, ara per ara, bloquejada a curt termini perquè l’FC Andorra encara manté opcions de permanència a Segona Divisió i perquè, en el pitjor dels casos, la proposta que la RFEF accepti tornar a la gespa artificial no està gens definida. Així, tot i la més que crítica situació de l’FC Andorra, a cinc punts de la salvació, i davant d’un quelcom més que hipotètic descens a Primera RFEF, les necessitats de l’entitat tricolor pel que fa al camp on disputar els partits no patirien cap variació. Si el club competís la pròxima temporada a la tercera categoria del futbol espanyol tindria també, a dia d’avui, l’exigència de jugar en un camp amb superfície natural i, per tant, en cap cas un descens desbloquejaria la situació amb el rugbi o portaria una solució més ràpida a l’afer. En aquest sentit, la Reial Federació Espanyol de Futbol (RFEF) sí que estudiaria obrir la mà i permetre que els equips puguin tornar a la gespa artifiicial –una homologada d’última generació–, però no serà, en cap cas, una mesura a curt termini i sembla ja descartat de cara a la temporada 2024-2025. El motiu és perquè la RFEF en plena ebullició institucional té, segurament, carpetes més urgents que tancar i en la propera assemblea programada a la Ciudad del Futbol el punt principal a acordar és la ratificació de Pedro Rocha com a president i el punt de l’ordre de l’aprovació del canvi de superfície a la Primera RFEF ni hi és ni, de moment, se l’espera.