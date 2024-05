18 anys de futbol i aprenentatge

Ja han passat 18 anys des que Marc Bernaus i Richard Imbernón es van engrescar per muntar una estada de futbol per a nens a Andorra. 16 edicions d’un campus que és tota una referència al país i a Catalunya i que, del 15 al 20 de juliol, tornarà a aplegar més de 90 joves enamorats de l’esport de la pilota “i si les inscripcions segueixen a aquest ritme segurament passarem del centenar”, explica Imbernón.

“Pot sonar romàntic, però aquest és un campus fet des del cor” Richard Imbernón, Impulsor i tècnic

“Pot sonar molt romàntic, però és un campus que fem amb el cor”, afirma, i afegeix que “han passat 18 anys i el Marc em va comentar que anava boig per organitzar un campus amb jugadors del país, per ajudar-los a sortir tal com li va passar a ell”. Imbernón recorda que “els inicis van ser complicats i tot ha evolucionat molt. En la primera edició amb prou feines vam arribar a la vintena de nens”. Durant aquells dies els participants s’impregnen de l’essència més futbolística, fan activitats relacionades amb el futbol i, sobretot, es transmeten uns valors impagables per al futur. “Treballem aspectes tàctics que considerem importants, busquem que millorin les qualitats tècniques, nocions de reglament i en un marc lúdic, amb entrenadors joves i molta passió”, apunta Imbernón. A les deu del matí comença la primera sessió d’entrenament, fins a dos quarts d’una. Després arriba l’hora de dinar i, posteriorment, d’esbarjo i relaxament a la piscina “i, a la tarda, novament al camp amb un torneig que fem per intentar plasmar tots aquells conceptes que hem explicat al matí”, diu Imbernón. La darrera jornada del campus es faran partits d’exhibició amb la presència dels pares i mares per tal d’arrodonir una experiència on “aprendre, gaudir i passar-ho bé és essencial”, i que es fomenta en tres idees gravades a foc, “seguretat, diversió i aprenentatge”, culmina Imbernón. Un campus consolidat i amb èxit ha de tenir un secret i Imbernón el té molt clar: “Vam voler transmetre l’essència del campus que feien Stòitxkov i Xavi Torres, fer una estada on només es respiri futbol.”