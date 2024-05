L’FC Andorra s’encomana a la calculadora per mantenir la flama

La derrota a l’Estadi Nacional contra l’Albacete ha posat, definitivament, contra les cordes un FC Andorra que només es pot encomanar a les matemàtiques per mantenir un fil d’esperança. L’equip tricolor, cuer amb 37 punts i a cinc de la salvació que marca l’Osca amb 42, només disposa de quatre partits, 12 punts, per intentar el que sembla un acte de fe, una permanència en què gairebé ningú sembla creure.

“Som l’Andorra, sabem el que representem i anirem amb tot fins a l’últim minut de l’últim partit” Ferran Costa, entrenador de l'FC Andorra

L’entrenador tricolor, Ferran Costa, assegura que “la situació és fotuda, és evident que és fotuda perquè porta setmanes sent-ho. Als jugadors els vaig dir que som l’Andorra i anirem amb tot fins a l’últim minut de l’últim partit. Representem moltes coses, representem molta gent i és un tema de mentalitat, de l’esperit que tingui cadascú, però el que tenim clar és que hi ha una cosa que està per sobre de tot i és l’escut que portem i hi ha la gent que representem”. El tècnic va lamentar que “no és una situació nova, al final quan tens un dèficit de punts important, quan acumules tantes derrotes en una temporada, fa que arribis al tram final amb una necessitat total i evidentment el de l’Albacete era un partit important”. Una de les poques alegries de la jornada la van protagonitzar els retorns, després de lesions de llarga durada, d’Almpanis i Martí Vilà. El lateral esquerre explica que “la meva tornada ara mateix compta poc. L’únic que ens queda és obtenir els tres punts en cadascun dels quatre partits que ens resten”. Vilà reconeix que la derrota contra l’Albacete va ser “un cop molt dur perquè teníem moltes esperances en aquest partit. Queden 12 punts i anirem pels 12. Evidentment ho donarem absolutament tot”. El primer escull en aquest tram decisiu serà dissabte a El Molinón de Gijón davant l’Sporting, un partit on ni hi seran per sanció Petxarroman, Jandro Orellana ni Scheidler.