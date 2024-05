L’UE Santa Coloma guanya i li val empatar amb l’Inter per ser campió

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’UE Santa Coloma està més a prop que mai de guanyar el seu primer títol de la Lliga Multisegur Assegurances, i en tindrà prou de sumar un empat en el duel directe contra l’Inter de la setmana vinent per aconseguir el primer títol domèstic a les seves vitrines. Els groc-i-negres van guanyar-se el dret a somiar amb el campionat després de desfer-se ahir per 2-0 d’un Atlètic Escaldes que portava 11 victòries consecutives, en una final gairebé anticipada gràcies als gols de Pau, en pròpia porteria, i de Veloso. Els de Ramon Maria Calderé tindran el cap de setmana el primer match-ball, i si empaten davant del conjunt escaldenc ja seran campions, però en cas de derrota, podria no valer-los sumar un punt en l’última jornada per l’average general.