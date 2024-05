L'Albacete deixa l'Andorra gairebé sentenciat (0-1)

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En una jornada que havia de servir per portar llum a una inacabable foscor, l’FC Andorra va deixar anar per l’aigüera l’oportunitat de reenganxar-se a una permanència que, a cinc punts a falta de 12 per disputar, sembla ja un indesxifrable jeroglífic. Les derrotes d’Amorebieta, Alcorcón i Vila-real B obrien la porta de bat a bat a tornar a creure, a la renaixença d’un equip maltractat pels resultats i per una dinàmica d’espant, més enllà de qualsevol entrenador. Però l’Andorra va caure en el parany habitual: la falta de punta, d’ullal, les errades terminals i, arbitralment, aquella torrada que cau sempre pel cantó de la mantega. Juanma, de cap i al minut 85, va silenciar l’Estadi Nacional i aboca els tricolors al precipici (0-1).