Irineu Esteve no descarta el quiròfan per corregir els problemes lumbars

Irineu Esteve es troba en la recta final de la recuperació dels problemes lumbars que li han fet la guitza aquesta temporada. Amb un tractament conservador -infiltracions de corticoides- el fondista espera estar gairebé al 100 % "en un mes i mig" però, en el cas de no experimentar la millora desitjada "no descartem la intervenció" ha apuntat. Esteve ha reconegut que, després d'un curs on "les bones sensacions que tenia no es van poder reflectir per la lesió" per a la pròxima temporada "tinc objectius marcats que són ambiciosos i que demostraria, si els puc complir, que estem a un bon nivell". La secció de fons de la FAE ha fet el balanç de final d'any a la seu central d'Andbank, amb protagonisme, en l'equip femení, per a Gina del Rio i la seva confirmació, tres medalles al Mundial júnior i debut en una Copa del Món sènior. A més, Laura Orgué ha anunciat que deixa les funcions de coordinadora de la secció per incompatibilitat professional i per "no poder dedicar el temps complert que necessita el càrrec" i, a partir d'ara l'entrenador Xabier del Val agafarà aquesta responsabilitat.