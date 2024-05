El Rítmica GAEE competirà a Budapest

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip sènior del Rítmica GAEE, pioner en aquest esport al país, representarà Andorra a la Copa del Món de Gimnàstica Estètica de Grup, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de maig a Budapest (Hongria).

Aquest serà ja el segon mundial per al club escaldenc després d’haver competit a Itàlia al passat octubre. A més, serà la tercera competició internacional, tenint en compte la presència a Finlàndia aquest mes de març, en què el GAEE participa. L’equip està format per deu gimnastes i ja fa un any que l’entitat practica la modalitat d’estètica de grup.