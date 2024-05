El partit de la temporada

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra afronta aquesta tarda contra l’Albacete a l’Estadi Nacional (16.15 h) el que serà, sense cap dubte, el partit que marcarà la sort definitiva i el futur de l’equip tricolor a la Segona Divisió. Sense romanços. Només la victòria permetria al conjunt de Ferran Costa reenganxar-se a la causa i mantenir les opcions, mentre que no superar l’equip manxec complicaria l’existència fins a un punt gairebé de no retorn. El club i el vestidor són conscients de la importància de l’enfrontament, no només per la campanya “Ens hi deixarem la vida” ni per la visita a les escoles dels jugadors, sinó pel que suposa per al projecte poder mantenir plaça a l’elit.