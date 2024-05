Guanya qui ho necessita

No sempre passa en el món de l’esport perquè, si no, tot seria molt més avorrit i no despertaria les passions que desperta, però de tant en tant les previsions es compleixen i passa el que és més probable que passi. I per molt que el MoraBanc afrontés els tres partits que restaven un cop salvats amb la màxima ambició possible per acabar com més amunt millor a la classificació, quan tu ja estàs salvat i visites un equip que s’està jugant la vida, com ho era ahir l’Obradoiro (arrencaven la jornada en descens i de moment hi segueixen per un triple empat), el més lògic era acabar perdent com va acabar passant, i més si quasi mitja plantilla ha arrossegat problemes estomacals al llarg de la setmana. En alguns moments va arribar a semblar que el MoraBanc acabaria sortint escaldat de Fontes do Sar, on va arribar a perdre per 21 punts, però si una cosa està deixant clara l’equip al llarg de la temporada és que sempre hi és i competeix fins al final, i va enganxar-se com una paparra a un duel que va acabar enduent-se el que més necessitat tenia de sumar la victòria.

La veritat és que els de Natxo Lezkano van entrar d’allò més bé al partit, endollats des del triple i agafant vuit punts de diferència en tot just tres minuts de joc. Semblava que l’espectacular ambient de Fontes do Sar era contraproduent per als seus a l’inici, però un cop es van treure els nervis van poder capgirar primer el marcador, amb un parcial de 10-0, i després agafar set punts de marge (26-19) abans d’un triple d’Andric sobre la botzina per tancar el primer quart (26-22). El MoraBanc va anar millorant a poc a poc i va arribar a posar-se de nou al davant en diverses ocasions, però era el conjunt local el que semblava portar el ritme del partit, sense permetre als de Lezkano estar gens còmodes i fent mal en el joc interior i també per fora per marxar al descans amb una gens minsa diferència d’11 punts (52-41).

A la represa, poca història: un 17-7 local va situar la diferència en els 21 punts (69-48) i aquí va semblar quedar ja el partit totalment sentenciat. El MoraBanc va tenir alguna arrencada de fúria en cerca d’una remuntada miraculosa com la que ja va protagonitzar davant dels gallecs al Poliesportiu amb el 81-70 a l’inici de l’últim quart, però igual que la festa va ser diumenge passat a Andorra, la lògica de l’esport, que no sempre es compleix, deia que ahir havia de ser a la capital gallega, i així va ser, amb una victòria vital en la seva lluita per continuar a l’ACB.

Això ja s’acaba i avui toca descansar abans d’encetar l’última setmana de competició de la temporada amb la visita a Lugo de divendres i el final de festa al Poliesportiu de diumenge vinent davant del València.