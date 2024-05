L'FC Andorra queda tocat i enfonsat (1-0)

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra s'ha enfonsat encara una mica més, per no dir del tot, després de perdre per 0-1 davant de l'Albacete, i cada dia que passa està més a prop de baixar a la Primera RFEF. Un gol de Juanma al minut 85 en un duel en què els tricolors han tornat a merèixer més novament, deixa els de Ferran Costa a tocar de l'abisme. I és que la salvació segueix estant a cinc punts (la gran majoria de rivals directes han fallat), però ja només en queden 12 en joc.

El duel ha arrencat sense dominador clar, però amb els tricolors generant les primeres ocasions, com una pilota pentinada a la que no ha arribat Molina per ben poc, i amb un xut llunyà del mateix migcampista que ha sortit fregant el pal. Lobete n'ha tingut una altra per a l'FC Andorra, i l'Albacete ha respost amb la seva primera arribada, amb una rematada d'Escriche després d'una contra que Pampín ha pogut desviar a córner en un duel que s'hagués pogut decantar just abans del descans pels tricolors amb una doble ocasió de Karrika i Petxa que no ha trobat porteria.

A la represa ha tornat a arrencar millor l'FC Andorra amb un parell d'ocasions de Karrikaburu, però la més clara ha estat visitant, amb una sortida ràpida de l'Albacete i amb Manu Fuster plantant-se sol davant d'un Ratti que ha evitat el gol amb una mà providencial. Els tricolors dominaven, però sense acabar de crear ocasions clares, i l'Albacete es sentia còmode esperant al darrere i sortint en velocitat, o provant-ho també amb la pilota aturada. Els tricolors han seguit buscant el gol amb insistència, com amb un tir llunyà de Lobete que Vaclik ha pogut atrapar sense problemes, o amb un centre-xut del basc que s'ha enverinat després de tocar en un defensa.

Però de nou, el guió de gairebé sempre, i en una jugada aïllada, Juanma ha rematat amb el cap una centrada des de l'esquerra per marcar el 0-1, emmudir a l'Estadi Nacional, i deixar gairebé tocat de mort a l'FC Andorra.

Els tricolors visitaran dissabte vinent El Molinón per enfrontar-se a l'Sporting de Gijón en un duel on no estaran Petxa, Jandro ni Scheidler, que hauran de complir un partit de sanció per acumulació de grogues.