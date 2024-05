Els isards signen un brillant triomf a Noruega

La selecció va tancar el Campionat d’Europa a la divisió Conference amb una gran victòria a Horten davant el combinat de Noruega per 8 a 32. Els isards, que arribaven amb moltes baixes i fins amb sis cares noves a l’enfrontament, van aconseguir lligar el triomf en una molt bona segona part on el quinze de Thierry Barbière es va mostrar molt més efectiu en atac.

El 0 a 13 amb què es va arribar al descans, amb punts d’Adrià Bonell i assaig d’Adrià Casals, ja va deixar palesa la superioritat tricolor davant el conjunt nòrdic. A la represa, tot i que Noruega va retallar distàncies, els isards van arrodonir un contundent triomf amb els tres assajos de Daniel Wallis i el del debutant Esteban Deleris. L’exjugador del MoraBanc Andorra Albert Pons va ser un altre dels debuts a les files de la selecció com a segona línia. Així, Andorra va poder acabar la Conference al camp, després de la derrota a Dinamarca el passat setembre (36-8), ja que els altres dos partits no es van disputar per incompareixença: contra Letònia –28 a 0, triomf dels isards– i davant Finlàndia –0 a 28, derrota dels tricolors en no disposar de camp per poder jugar el partit i ser multats per la Rugby Europe.