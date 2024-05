Derrota del MoraBanc a Santiago (101-89)

El MoraBanc Andorra ha perdut 101-89 davant del Monbus Obradoiro en el primer partit ja amb l'equip salvat matemàticament. Tot i arrencar bé i tenir bons moments de bàsquet, els gallecs han arribat a marxar per 21 punts, però els tricolors s'han tornat a enganxar al duel i han posat l'ai al cor a més d'un en un duel que han acabat perdent davant d'un rival molt més necessitat en la jornada d'avui.

Els tricolors han sortit endollats començant a obrir forat des del triple, agafant fins a vuit punts de marge (5-13) en tot just tres minuts de joc. Però l'alegria ha durat ben poc, i és que un 10-0 local ha capgirat el marcador (15-13) a l'equador d'un primer quart que ha acabat 26-22. El duel ha entrat en un intercanvi de cops on fins i tot el MoraBanc ha tornat a posar-se per davant, però on eren els gallecs qui seguien portant el ritme del partit ajudats pel seu públic i han pogut tornar a obrir forat al descans, deixant la màxima diferència en els 11 punts just abans de passar pels vestidors (52-41).

Un 17-7 de sortida local a la represa ha situat la diferència per sobre dels 20 punts (69-48) en un partit que semblava que tindria ben poca història des de llavors en el que era una finalíssima per l'Obradoiro en busca de la salvació. Però tot el contrari. Els tricolors, que si una cosa han tingut aquesta temporada és un gran gen competitiu, s'han enganxat al partit gràcies a una arrencada de Montero que ha deixat a l'equip a vuit punts (87-79) amb més de set minuts per davant. El MoraBanc ha seguit allà fins al final, però un triple de Timma, millor dels gallecs ahir, ha acabat sentenciant el partit.

Els tricolors tancaran la lliga amb la doble jornada de la propera setmana. Divendres viatjaran a Lugo per enfrontar-se al Breogán, i diumenge posaran el punt i final a la temporada amb el partit contra el València Basket al Poliesportiu.