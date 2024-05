detail.info.publicated Redacció La Massana detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comapedrosa Mountain Festival 2024 formarà part del circuit internacional Xterra Trail Run World Series per segon any consecutiu. A més, l’edició d’enguany també ha estat reconeguda com a Campionat d’Europa de la disciplina. Tant la Marathon Comapedrosa com l’Skyrace Comapedrosa es faran el 20 i 21 de juliol.