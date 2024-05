El moment de deixar empremta

En tot just un mes, el 4 de juny, Andorra sabrà si acull l’esdeveniment esportiu més gran que mai s’hagi celebrat al país, un Campionat del Món d’esquí alpí. Els 17 membres del consell de la FIS decidiran a Reykjavík, Islàndia, en el marc del congrés de l’entitat, si és el Principat, Narvik (Noruega) o Val Gardena (Itàlia) qui entra al selecte club d’organitzadors d’un Mundial d’esquí alpí. En el cas d’Andorra, és un treball de fons que ve des de fa molts anys, i que va intensificar-se amb la primera candidatura pel Campionat del Món del 2027, i que va seguir aquell mateix dia amb l’inici d’aquest segon intent, que uns mesos després va agafar com a lema Andorra, caràcter únic, empremta de tots.

I és que aquest és un dels punts forts de la candidatura andorrana, que hi ha tot un país al darrere, i de deixar un llegat de cara al futur. Així ho explica la directora de màrqueting de la candidatura, Elisabeth Pérez, al Diari, que assenyala que “el lema i la candidatura parlen de com som a nivell de país i del tarannà que tenim com a terra d’acollida, mentre que l’empremta ens parla i ens vincula que tots tenim l’oportunitat de poder participar en aquesta aventura i formar part d’aquest mundial”. I és que més enllà de la capacitat purament esportiva o logística que ja ha quedat demostrada a les diferents curses de la Copa del Món o de les finals de la Copa del Món que Andorra ha estat acollint els últims anys, Pérez explica que “la nostra voluntat és tenir impacte emocional perquè la gent s’ho faci tot seu, ja que ha de ser un esdeveniment de tots i també hi ha la voluntat de crear valor”. I ja no tan sols a Andorra, perquè si la candidatura tira endavant seria el primer cop que es fa un Mundial al Pirineu, amb tot el que això comporta, i per això també des d’Andorra 2029 “posem en valor aquest territori i parlem molt dels Pirineus, perquè seria portar el Mundial a un nou país i a una nova regió”.

I les empremptes també permeten deixar llegat, i és que acollir un Campionat del Món suposaria “un abans i un després per a Andorra”, ja que per a Pérez “posaríem un país al servei de tota la gent que vindria a visitar-nos amb l’excel·lència que ofereix l’estació i tot el que l’envolta, que és el país sencer”. Però, a més, ser seu mundialista “augmentaria encara més el nivell de coneixement de la marca Andorra en l’àmbit mundial, i obriria el paraigua a nivell de la regió dels Pirineus”.

La decisió haurà d’esperar un mes, però el que Pérez té clar és que “nosaltres hi arribem orgullosos i satisfets de la feina feta i del dossier presentat”.