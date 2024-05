Els jugadors de l’FC Andorra visiten clubs i escoles del país

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jugadors de l’FC Andorra han visitat al llarg dels últims dies diferents clubs i escoles del país per demanar suport de cara al partit vital que el conjunt tricolor disputarà demà davant de l’Albacete a l’Estadi Nacional. Els membres de la plantilla que dirigeix Ferran Costa han estat en diferents centres educatius o visitant els entrenaments d’altres clubs del país per intentar tenir el màxim suport dels aficionats per al duel demà.

L’equip tricolor farà aquest matí l’últim entrenament previ al partit sobre la mateixa gespa de l’Estadi Nacional i després el tècnic, Ferran Costa, farà la roda de premsa prepartit.