Ambició fins al final

El MoraBanc Andorra ja té la feina feta gràcies a la salvació aconseguida diumenge passat davant del Barça, però no en té prou. Més enllà del debat que s’ha instal·lat al voltant de l’equip sobre una possible tornada a Europa, ja després d’imposar-se al conjunt blaugrana els jugadors i tècnics tricolors van explicar que tenen ambició, i que encara que l’objectiu ja estigui acomplert, volen acabar la temporada amb un bon regust de boca en aquests tres partits que resten fins a acabar el curs. La primera oportunitat serà aquesta mateixa nit, amb la visita que els de Natxo Lezkano faran al Multiusos Fontes do Sar per enfrontar-se a l’Obradoiro, un equip que ara mateix està en zona de descens i que s’està jugant la vida. Encara que tinguin l’ambició per bandera, els tricolors no ho tindran gens fàcil, perquè més enllà de les dificultats normals d’un partit com aquest, aquesta setmana n’han hagut d’afegir de noves, i és que Natxo Lezkano va explicar que cinc jugadors han patit un virus estomacal aquest cap de setmana i que pràcticament no han pogut entrenar, tot i que el tècnic ja va avisar que, “sigui com sigui, donarem el nostre cent per cent”.

“Ni de bon tros la nostra intenció és deixar-nos anar i llançar per la borda tota la feina”

Natxo Lezkano, Enrtrenador del MoraBanc Andorra



El MoraBanc es trobarà un ambient infernal a Santiago de Compostel·la, i és que per al conjunt gallec el partit és una final per salvar-se i des de fa dies no queden entrades. Lezkano és conscient que “ells es juguen moltíssim i és una final”, però considera que “nosaltres hem de fer la nostra feina, donar el cent per cent i aprofitar el bon moment que tenim”. En aquest sentit, va afirmar que “ni de bon tros la nostra intenció és deixar-nos anar i llançar per la borda tota la feina que hem fet els últims mesos”, a més d’afegir que “tenim una posició molt bona a la classificació i volem mantenir-la, i per fer-ho haurem de guanyar dos partits o tres”. Per últim, Lezkano va cloure que “juguem contra l’Obradoiro en una pista complicada que estarà plena, i només això ja ha de ser una motivació suficient per anar allà a mostrar el millor de nosaltres i intentar guanyar. Volem donar la nostra millor versió”.

“Lluitarem al màxim i fins al final aquests últims tres partits, aquest equip té ganes de més”

Mihajlo Andric, Jugador del MoraBanc Andorra





Des del vestidor, Mihajlo Andric va assenyalar que “lluitarem al màxim i fins al final en aquests últims tres partits, aquest equip té ganes de més”, mentre que sobre l’Obradoiro va afirmar que “penso que tenen molt talent i saben defensar molt bé. Hi anem preparats i mentalitzats per jugar el millor partit possible i intentar guanyar, confio que farem un bon paper”. Per últim, va també recordar la salvació contra el Barça afirmant que “l’última nit a la Bombonera va ser increïble. Per l’ambient, pel rival, per la victòria i pel fet d’haver aconseguit l’objectiu; vam fer un partit molt complet contra el Barça”.