Les seleccions sub 17 i sub 19 masculines s’enfrontaran a Alemanya al Preeuropeu després del sorteig celebrat ahir. En el cas de la sub 17, els altres dos rivals seran Bielorússia i la República Txeca, mentre que la sub 19 jugarà també davant d’Hongria i Xipre. En els pròxims dies es coneixerà el calendari.