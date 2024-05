“Per a nosaltres és el partit més important de l’any.” Ras i curt. El vestidor de l’FC Andorra és conscient que el matx de diumenge (16.15 hores, Estadi Nacional) és molt més que un partit i, fins i tot, molt més que una final, i sap que les opcions cada vegada més complicades que l’equip té per salvar la categoria passen, sí o sí, per sumar una victòria innegociable davant de l’Albacete, un dels rivals directes de la part baixa, però que arribarà al país en un gran moment de forma. Així va explicar-ho ahir el capità de l’FC Andorra, Rubén Bover, que va destacar que “sí, és cert que queden cinc partits, però tot el que ens passi serà a partir del que succeeixi aquest cap de setmana”. El capità també va referir-se a l’estat de l’equip i a les possibilitats de salvar-se, i va mostrar-se optimista tot afirmant que “si nosaltres fem la feina aquests cinc partits estic quasi segur que ens salvarem”, però va reiterar que “tot passa per guanyar diumenge, perquè és un partit contra un rival directe i és molt important”.

“Per a nosaltres aquest és el partit més important de l’any”

Rubén Bover, Capità de l’FC Andorra



L’Albacete s’ha convertit darrerament en un rival directe dels tricolors. Va ser-ho fa dues temporades per pujar a Segona, el curs passat van quedar sisè i setè, i enguany tots dos clubs lluiten per salvar-se. El curs 2021-2022, el duel contra els manxecs va donar mig ascens als tricolors en un matx en què l’Estadi Nacional va omplir-se gairebé fins a la bandera, i per això el capità tricolor va voler mirar enrere i va assegurar que “volem omplir l’estadi amb la nostra gent, com va passar l’any de l’ascens a Primera RFEF contra ells”, a més d’agregar que “necessitem sentir el seu suport perquè per a nosaltres són molt importants i tenim moltes ganes que arribi ja el partit”. La salvació tricolor passarà, sobretot, per l’Estadi Nacional, on l’equip jugarà tres dels cinc partits que resten, i per això el mallorquí va afirmar que “espero que tothom vingui a animar-nos, perquè amb ells tot és més fàcil i seria fantàstic tornar a omplir l’Estadi Nacional com vam fer fa dos anys”.

“Tot el que ens passi serà a partir del que succeeixi el cap de setmana”

Rubén Bover, Capità de l'FC Andorra

​

Més enllà del duel de diumenge, Bover també va analitzar la situació de l’equip després de la marxa d’Eder Sarabia i l’arribada de Ferran Costa pel que fa als ànims de la plantilla, i va destacar que “hi ha un canvi d’energia, positivisme, la gent que no participa tant també té el seu protagonisme i això és molt important per tenir tot l’equip endollat”, i va declarar que “el dia a dia és molt bo i això era molt important, la gent té il·lusió i ganes per venir a entrenar, i després l’equip està responent als partits”. Per últim, el capità va cloure que “els resultats no estan sent els que l’equip crec que es mereix, com a mínim aquestes dues últimes jornades, però anem pel bon camí i confio en el cos tècnic i en l’equip, i crec que ho traurem endavant”.

“Si nosaltres fem la feina estic quasi segur que ens salvarem”

Rubén Bover, Capità de l'FC Andorra

​

UN ALBACETE 'ENRATXAT' L’Albacete arribarà a l’Estadi Nacional com un dels rivals directes de l’FC Andorra per evitar les posicions de descens. Els manxecs van caure-hi per primer cop a la jornada 3, van tornar a fer-ho a la 26 i van instal·lar-s’hi unes setmanes des de la 32, tot i que la bona ratxa actual els ha fet sortir de les posicions de perill, encara que tenen només un punt de marge sobre la zona calenta.



I aquesta revifalla s’explica sobretot des del canvi d’entrenador, i és que la mateixa jornada en què els tricolors van optar per prescindir d’Eder Sarabia, a terres manxegues van fer el mateix amb qui era el seu tècnic, Rubén Albés. El gallec havia classificat l’Albacete el curs anterior per al play-off amb un equip acabat de pujar, però la dinàmica de les últimes setmanes va fer que el fessin fora. Des de llavors, els blancs sumen 10 punts dels últims 15 amb tres victòries seguides i s’han destapat com un dels equips més en forma de la categoria. L’empat a casa contra l’Osca i la derrota davant de l’Espanyol va fer semblar que l’equip no acabava d’arrencar, però des de llavors han mostrat la seva millor versió i han sumat tres victòries consecutives, amb un 1 a 0 i un 2 a 1 a casa davant del Tenerife i l’Eibar, i un 0 a 1 a domicili contra l’Eldenc.