Montero es converteix en MVP de l’abril a l’ACB

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jean Montero segueix acumulant premis, i després dels MVP de les jornades 14 i 20, i del guardó a millor jugador jove de la Lliga ACB que va rebre dimarts, ahir va ser el torn de l’MVP del mes d’abril de la competició domèstica. El dominicà ha rebut aquesta distinció per primer cop a la seva carrera, després de tancar els quatre partits de l’abril amb una mitjana de 23,5 crèdits de valoració en els duels que han enfrontat el MoraBanc contra Granada, Gran Canària, Manresa i Barça. En total, Montero ha fet una mitjana de 17,3 punts (amb un 94,4% d’encert en tirs lliures, 70% en tirs de dos i 42,1% en triples), 5,8 assistències, 3,3 rebots i 1,4 recuperacions. Ha tingut dos jugadors amb millor valoració a l’abril (Ante Tomic i Anzejs Pasecniks), però no poden optar al premi per no haver aconseguit un 50% de victòries aquest mes.