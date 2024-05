El comú d’Encamp atorga 31.000 euros en subvencions

El comú d’Encamp va atorgar 30.916 euros en subvencions esportives, segons un edicte publicat al BOPA d’ahir. En total, hi haurà set clubs, federacions o persones beneficiaris d’aquestes ajudes, amb l’Esquí Club Encamp-Pas de la Casa com a entitat que més diners rebrà, amb 9.804,85 euros, seguit pel Club Kung-Fu Encamp Pas de la Casa, amb 7.523,60 euros com a concepte d’organització d’un campionat. El comú encampadà també va atorgar una ajuda de 5.587,55 euros al Club Natació Encamp i de 4.500 euros a Stefi Troguet per l’expedició que està realitzant actualment al Makalu.

Per últim, els pilots Edgar Montellà i David Arajol van rebre una subvenció de 2.000 i de 500 euros, respectivament, per les diferents competicions automobilístiques, i la Federació Andorrana de Triatló una de 1.000 euros per l’organització d’una cursa.