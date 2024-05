Cinc estudiants andorrans a la competició mundial de robòtica

Cinc estudiants d'edats d'entre 13 i 14 anys, de segon d'ensenyança de diferents escoles andorranes s'han desplaçat a Dallas, Estats Units per defensar la seva candidatura al Vex Robotics Competition, un campionat de robòtica que se celebra a escala mundial.

Els estudiants hi han accedit després de classificar-se al torneig celebrat a Andorra i s'han situat en el nivell mitjà del campionat, tal com explica Joan Rovira, responsable de l'equip, que ho valora molt positivament, "cal tenir en compte que aquí hi ha un nivell molt alt" on destaquen els equips americans o els xinesos "que arriben a dedicar tres hores diàries a la robòtica". De fet, Rovira defineix el campionat com un "aparador de primera línia" on els espònsors, ni més ni menys que Google, Tesla o la Nassa "van a la recerca de talent".

Així, Rovira destaca que el fet de participar en aquest campionat també dona visibilització a Andorra en el camp de les STEAM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques).