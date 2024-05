El BC MoraBanc i UNICEF organitzen una sessió de zumba solidari

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El BC MoraBanc Andorra i UNICEF organitzen l'acció solidària 'Mou-te amb la Zumba per UNICEF' amb l'objectiu de recaptar fons per als projectes de l'entitat. La iniciativa es farà l'11 de maig a les 11 hores al Pavelló de Govern, i la classe estarà dirigida per Tamara Martos i Mònica Grau, responsables del grup d'animació del club Màgic Team Diablo.

La donació per assistir a aquesta classe serà de 5 euros i es podrà comprar al web del club esportiu. Tots els assistents rebran una samarreta commemorativa.

A més, la jornada solidaria comptarà amb un “Mercat Solidari”, des de les 11h del matí i fins a les 16h de la tarda al mateix Pavelló. El MoraBanc Andorra posarà a la venda les equipacions de joc del primer equip, de la base, material i roba de les darreres temporades a preus molt assequibles.