Andorra 2029 accelera un mes abans d’escollir la seu del Mundial

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La candidatura d’Andorra 2029 per acollir el Campionat del Món d’esquí alpí prem l’accelerador, i és que just d’aquí a un mes i un dia, el 4 de juny a Reykjavík, els 17 membres del consell de la FIS triaran quina és la seu per al Mundial d’aquell any. A més de la candidatura andorrana, la resta de rivals són Narvik, que també va presentar-se el 2027 igual que va fer-ho Andorra, i Val Gardena, a Itàlia, que ja va ser la seu d’un Campionat del Món el 1970. Per acabar de convèncer els membres del consell, la candidatura reforçarà al llarg d’aquest mes el pla de difusió i promoció de la proposta andorrana, així com s’intensificaran els contactes institucionals per donar a conèixer el projecte als països amb vot a la FIS.