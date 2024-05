Mala jornada dels corredors de la federació a la Shimano Supercup

Els corredors de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) van tenir una cursa complicada a Sabiñánigo, Osca, on va disputar-se la quarta prova del calendari internacional del circuit Shimano Supercup UCI. La cursa estrenava un nou circuit amb una gran duresa, un fet que sobre el paper afavoria els corredors del país, però la fortuna no va acompanyar-los, i Oriol Pi, que va patir problemes mecànics, i Roger Turné, amb problemes estomacals, no van poder completar la cursa.

Qui sí que va poder completar la prova va ser Nuno Gomes, tot i que també va patir problemes a la sortida i va acabar lluny dels millors. El corredor de la federació va ser 25è de 26 corredors en categoria sub 23, acabant a una volta del vencedor, Raúl Villar. A la classificació general, Gomes va cloure en 39a posició dels 41 ciclistes que van completar la cursa.