L'opció és la Champions

Si el MoraBanc Andorra acaba fent mèrits esportius (acabar al 12è lloc) i decideix disputar competició europea, l’opció que té sobre la taula és la de jugar a la Basketball Champions League de la FIBA (BCL). El bon tram final de temporada del MoraBanc Andorra, ja salvat, està posant sobre la taula des de fa uns dies el debat de si el club ha de disputar o no competició europea la temporada vinent. El president, Gorka Aixàs, no va voler parlar obertament d’aquesta possibilitat després de la permanència contra el Barça, però el director general, Francesc Solana, sí que va admetre que en funció de quina posició acabi ocupant l’equip es pot obrir un debat sobre si s’ha de tornar o no a Europa, i en aquesta discussió l’opció escollida és la de la competició de la FIBA.

Amb l’actual configuració de les quatre competicions europees i els mèrits esportius del MoraBanc Andorra, l’Eurolliga, evidentment, no és una opció perquè el curs que ve la disputaran els equips amb llicència A (Madrid, Barça i Baskonia), i hi cauria el València Basket. Això impossibilitaria que els tricolors poguessin disputar l’Eurocup, que van disputar cinc temporades consecutives abans del descens, ja que el conjunt taronja, que enguany havia estat convidat a l’Eurolliga per l’expulsió dels equips russos, tornaria a l’Eurocup de cara al curs que ve. A més del València Basket, el Gran Canària i el Joventut són els equips que tenen plaça de cara al curs vinent.

I aquí és on apareix la Champions League de la FIBA, que ve creixent any rere any i que enguany ha destinat cinc places a la Lliga ACB, les mateixes que estan previstes per a la pròxima temporada, segons va explicar el periodista Jordi Valle i ha pogut confirmar el Diari. D’aquestes cinc places, quatre són directes per a la fase de grups, amb els tres equips de la lliga que han arribat a la Final Four de la competició aquest curs (Unicaja, Lenovo Tenerife i UCAM Múrcia), i l’altra plaça directa podria ser per al BAXI Manresa, que ocupa actualment el vuitè lloc. I aquí entra en joc el MoraBanc Andorra, perquè la BCL entrega una altra plaça a l’ACB, però en aquest cas per a la fase prèvia. En aquest sentit, segons les informacions publicades, seria per a l’equip millor classificat entre Bilbao Basket, MoraBanc Andorra i Casademont Saragossa.

Encara més avall hi hauria una quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, que enguany han disputat precisament bascos i aragonesos (12ns i 13ns) el curs passat, una possibilitat, però, que des del MoraBanc Andorra està descartada, ja que el torneig està totalment invisibilitzat i no suposa pràcticament cap retorn econòmic per als participants.

UNA COMPETICIÓ DOMINADA PER L’ACB

Des de la seva creació fa vuit temporades, la Basketball Champions League ha estat una competició totalment dominada pels equips de la Lliga ACB, i és que d’aquestes vuit edicions en cinc ocasions el campió del torneig ha estat un club de la Lliga Endesa. L’última, sense anar més lluny, diumenge passat, quan l’Unicaja de Màlaga de l’extècnic tricolor Ibon Navarro, va derrotar a la final el Lenovo Tenerife per 75 a 80 en una final de quatre disputada a Belgrad. El domini de l’ACB és tan considerable que el podi va ser totalment espanyol, ja que l’UCAM Múrcia també havia arribat a la Final Four i va guanyar el duel pel tercer i quart lloc al Peristeri de Grècia.



L’ACB és l’única lliga del continent que ha guanyat aquesta competició en més d’una ocasió (cinc), mentre que Grècia, Alemanya i Itàlia ho han fet un cop cadascuna. Per equips, el clar dominador del torneig és el Lenovo Tenerife, campió a la primera edició (2017) i el 2022, a més de tenir dos subcampionats més, mentre que l’altre equip que ha repetit títol és el San Pablo Burgos, ara a la LEB Or, que va fer-se amb la copa el 2020 i el 2021. L’altra Champions League espanyola és la d’enguany de l’Unicaja i l’ACB té també un altre subcampionat, el del BAXI Manresa el 2022. Pel que fa als altres països, l’AEK Atenes (Grècia), la Virtus de Bolonya (Itàlia) i el Baskets Bonn (Alemanya) són els altres conjunts que s’han proclamat campions. A més, l’ACB ha copat 12 de les 24 posicions de podi d’aquestes vuit edicions (cinc ors, tres plates i dos bronzes).