L’Enfaf guanya a casa l’Athletic Vilatorrada

L’Enfaf Construccions Modernes de futbol sala va imposar-se per 3 a 0 davant del Futsal Athletic Vilatorrada al duel endarrerit de la 23a jornada pels compromisos que va tenir la selecció nacional corresponents al Preeuropeu. Els de Jona Pérez van poder encarrilar el triomf ben ràpid, i és que tot just al primer minut Josep Antoni Segura va poder obrir el marcador fent l’1 a 0. Però el millor estava encara per arribar, i és que abans del primer quart d’hora el duel ja estava pràcticament sentenciat amb els gols de Gerard Raventós al minut 11 i d’Omar Ávila al minut 15.