Jordi Lestang va endur-se la victòria al Trial de Fontaneda en categoria vermella després d’imposar-se a Gaudi Vall i a Quim Altés. En blava va imposar-se Jordi Ramonet, en groga, Josep Lluís Marco, i en verda va fer-ho Salvador Vilella. Per últim, a la categoria groga sub 18 la victòria va ser per a Ramon Sucarrat.