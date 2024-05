El rugbi no vol cedir

L’afer per l’usdefruit de l’Estadi Nacional de cara a la pròxima temporada segueix escrivint capítols. La ministra d’Esports, Mònica Bonell, va explicar fa una setmana a Diari TV que la proposta que prepara Govern per solucionar, a curt termini, la problemàtica existent entre el rugbi i l’FC Andorra és aprovar una petita moratòria per tal que l’entitat de Kosmos i Clayton pugui disposar del Nacional durant quatre mesos més. És a dir, que l’FC Andorra disposi del recinte de la Baixada del Molí fins al novembre, quan, en condicions normals, es podria mudar al nou estadi que la FAF està construint a Encamp, mentre l’estadi de la Borda Mateu s’estigui edificant.

“El conveni el vam signar perquè LaLiga només permetia a l’Andorra jugar dos anys al Nacional”

David Ferré, Tresorer de la FAR





“Vam compartir instal·lacions un any, n’hem estat dos a Encamp i ara volem tornar al Nacional”

Gerard Giménez, President del VPC Andorra



Una proposta que no agrada al sector de l’oval i tant la federació com el VPC segueixen ferms en la seva intenció de recuperar l’ús del Nacional. “El conveni [que finalitza el 30 de juny] el vam signar perquè ells [FC Andorra] havien de marxar en dos anys, ja que LaLiga no els deixava jugar més a l’Estadi Nacional de cara al setembre. Ens van donar la paraula que si no feien el nou camp, l’1 de setembre ja no hi serien”, explica el tresorer i exvicepresident de la FAR, David Ferré. L’ens i el VPC s’han de reunir pròximament amb el Govern i el comú d’Encamp per acabar d’apropar posicions i per conèixer, de primera mà, la proposta del ministeri d’Esports. “Suposo que Govern voldrà saber on jugarà la pròxima temporada l’FC Andorra, si baixa o es manté a Segona, perquè els escenaris serien diferents”, afegeix el president del VPC, Gerard Giménez. El mandatari del club de rugbi apunta que “nosaltres hem complert i ens hem portat com uns senyors perquè vam compartir les instal·lacions durant un any, n’hem estat dos a Prada de Moles i és normal que ara vulguem tornar al Nacional”. Ara bé, Ferré i Giménez coincideixen que “no tindríem cap problema a tornar a compartir durant uns mesos mentre s’està acabant el camp de la FAF, però amb gespa artificial i que sigui un estadi de tots”. Una proposta, lògicament, inviable a ulls de l’FC Andorra, ja que, independentment de si l’equip de Ferran Costa assoleix o no la permanència, el club està obligat a jugar sobre gespa natural, tal com marca la reglamentació de LaLiga i la de la Federació Espanyola a Primera RFEF.