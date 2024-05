El premi Àlex Lliteras es consolida i continuarà quatre anys més

El premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu continuarà durant quatre anys més després del conveni que van signar ahir el Govern, el MoraBanc Andorra, RTVA i el Diari d’Andorra com a organitzadors del guardó de periodisme esportiu. Durant la presentació de la quarta edició del certamen nascut per recordar el periodista mort el 2020, totes les parts van destacar el pas endavant que suposa la signatura del conveni, i la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va destacar que “fem un pas més per consolidar aquest premi”, a més d’afegir que “el conveni queda per sobre de les persones que puguem anar passant i que puguin anar venint i quedarà per escrit quin és el procediment”.

Per la seva banda, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va assenyalar que “és un dia molt important perquè signar un conveni vol dir que el premi s’ha fet gran i ja camina sol més enllà de les voluntats que estem al capdavant de les entitats”. Per últim, la directora general d’RTVA, Imma Jiménez, va voler agrair “a l’equip humà que hi ha al darrere del premi”, i també a Gabriel Fernàndez, que “ho ha liderat des del principi”, mentre que el director general del Diari d’Andorra, Ignasi de Planell, va destacar “el paper del ministeri, que ho posa en valor, i va creure en un premi que era nou”, a més “del nivell dels guanyadors, que li ha donat volada”, i és que el palmarès compta amb noms com Sique Rodríguez, Sergi Escudero i Adrià Soldevila; Albert Llimós, i Xavi Torres. Govern destinarà 5.000 euros al guardó, (4.000 per al guanyador i 1.000 per a l’accèssit), i l’entrega de la quarta edició del premi Àlex Lliteras serà a l’octubre a Andorra la Vella en un acte presentat per Gabriel Fernàndez i que tindrà al periodista d’El País Ramón Besa com a convidat. Es poden presentar tots aquells treballs publicats en català que s’hagin difós durant l’any 2023 i fins al 30 de juny d’enguany, i el termini per presentar els treballs anirà des de demà, 2 de maig, fins al 8 d’agost. Es podrà fer de manera telemàtica per facilitar la concurrència i s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad.