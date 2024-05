Jean Montero, millor jove de la Lliga ACB 2023-2024

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jean Montero s’ha coronat per segona temporada consecutiva com el millor jove de la Lliga Endesa, amb gairebé unanimitat i emportant-se el 81% dels vots d’entrenadors, jugadors, mitjans i aficionats. Aquesta temporada, el base dominicà del MoraBanc Andorra ha signat actuacions espectaculars ocupant la zona alta de moltes classificacions d’estadístiques de la competició. Així, és el segon jugador més valorat (19,5), el cinquè màxim anotador (15,1), el cinquè millor assistent (5,2) i el líder en recuperacions (2,0). A més, ha aconseguit la designació com a jugador de la jornada de la Lliga ACB en dues ocasions (14 i 20).

“Aquest guardó no és només meu, és del club, de l’afició i de tot un país. N’estic molt orgullós”

Jean Montero, Base del MoraBanc Andorra



Montero va obtenir el 81% dels vots possibles, 164,7 d’un màxim de 204, i ha triplicat els 50,3 del segon més votat, Juan Fernández (Rio Breogán). El combo tricolor va ser el que més punts va sumar entre els 16 candidats, tots nascuts el 2002 o després d’aquell any i que haurien disputat, almenys, la meitat dels partits de lliga o jugat un mínim de 10 minuts. El jugador va rebre el guardó a les instal·lacions d’Andorra Turisme de la mà del capità del MoraBanc, Nacho Llovet, i el delegat, Chechu Bermudo, i va explicar que “estic molt orgullós i aquest premi no és només meu, és del club, de tota l’afició i de tot un país”. Montero escriu el seu nom en aquest palmarès per segona vegada seguida, com ja van aconseguir Luka Doncic (2016-17 i 2017-18) i Carlos Alocén (2018-19 i 2019-20).