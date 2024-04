El premi Àlex Lliteras es consolida en la seva quarta edició

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Govern, RTVA, el MoraBanc Andorra han segellat el conveni per mantenir el premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu que compleix enguany la seva quarta edició, durant quatre anys més. En l'acte de presentació del guardó celebrat al Centre de Tecnificació d'Ordino, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que "avui fem un pas més per consolidar aquest premi amb la signatura del conveni", i ha agregat que "aquest conveni queda per sobre de les persones que puguem anar passant i que puguin anar venint i quedarà per escrit quin és el procediment".

Com és habitual, el guardó reconeix l'excel·lència periodística en l'àmbit esportiu, i és també "una oportunitat per recordar a l'Àlex com a periodista, i com a la gran persona que va ser i que va exercir amb el rigor que requereix". El premi estarà dotat amb 5.000 euros que aporta el Govern amb 4.000 pel guanyador, i 1.000 per a l'accèssit. Per facilitar la concurrència, els treballs, que d'haver estat publicats durant el 2023 o fins al 30 de maig d'enguany, es poden presentar en format telemàtic entre el 2 de maig i el 8 d'agost a l'adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad.