Mònica Doria somia una medalla a París

Quan falten tres mesos per al tret de sortida dels Jocs de París 2024, Mònica Doria afronta la planificació de la temporada amb el focus sobre el gran esdeveniment olímpic de l’estiu. Una cita que Doria i el seu equip afronten “amb els indicadors que la feina que s’està fent és molt bona”, tal com van subratllar ahir en una compareixença a Creand, tant el director tècnic de la Federació de Canoa i Caiac, Toni Cadena, com la mateixa palista. Pel que fa als objectius, Doria va insistir en el fet que “el principal repte és aconseguir un diploma olímpic”, però va deixar anar que “la medalla és un somni”.