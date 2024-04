L’FC Andorra queda a cinc punts de la salvació

L’FC Andorra té ja la salvació a cinc punts després que el Mirandés guanyés ahir per 0 a 2 el Racing de Ferrol amb gols de Carlos Martín i Lautaro de León en el duel que va tancar la 37a jornada de la Segona Divisió. El conjunt de Burgos va ampliar així la diferència respecte al descens, i va augmentar també la distància que tenen ara els tricolors amb la permanència.

Els tricolors començaran a preparar avui el transcendental partit de diumenge contra l’Albacete (16.15 hores, Estadi Nacional), en què la victòria és innegociable per mantenir opcions de salvació. I és que més enllà dels tòpics, el duel contra el conjunt manxec és una final per seguir vius en la lluita per estar un curs més a la Segona Divisió del futbol espanyol. El conjunt tricolor tornarà avui als entrenaments per preparar el matx en una jornada en què també hi haurà el duel directe entre Cartagena i Alcorcón. La resta de rivals jugaran contra equips de la part mitjana-alta, com el Vila-real B rebent el Llevant, el Mirandés el Valladolid, l’Osca l’Oviedo, l’Eldenc el Leganés, o el derbi basc amb l’Amorebieta visitant l’Eibar.