Encara en volen més

El MoraBanc Andorra celebra la salvació aconseguida de manera excel·lent davant del Barça, però encara no en té prou. És evident que aquest era l’objectiu prioritari i únic d’aquest curs de retorn a l’ACB, però la bona dinàmica de les últimes setmanes (l’equip ha guanyat quatre dels sis últims duels) fa que tant l’equip com els dirigents no en tinguin prou i encara en vulguin més. I és que amb el possible retorn a les competicions europees surant a l’ambient, jugadors, cos tècnic i responsables pensen a guanyar els tres partits que resten i acabar al més amunt possible.

“L’equip ha seguit treballant molt bé tot i tenir mals moments de resultats”

Gorka Aixàs, President del MoraBanc Andorra





“Queden tres partits i cal aprofitar aquest moment per seguir jugant bé i gaudir”, va afirmar Lezkano, que va agregar tot seguit que “sembla que ja estem fent una anàlisi de la temporada, i això encara no ha acabat. Venen tres partits i els gaudirem com cal fer-ho, jugant molt bé, anant a vèncer i fent tot el que estigui a les nostres mans per guanyar-los”. Des de la parcel·la directiva, el president, Gorka Aixàs, no va voler pronunciar-se sobre les competicions europees i va manifestar que “el més important era el que ha passat avui [la salvació], i ara ens queden tres partits per endavant, ens hem de centrar en el següent i després ja pensar en el segon i en el tercer, és el que ens toca fer”. Sí que s’hi va referir més directament Francesc Solana, deixant clar, però, que no és la prioritat de l’entitat. “L’objectiu del club sempre ha sigut salvar-se, arribar a 12 victòries i arribar al més amunt possible”, va assegurar, a més d’afirmar que “almenys cal tenir el debat segons quina plaça assolim, perquè si obtens l’11a o 12a pots tenir el debat d’entrar en una competició europea, però no ha de ser el nostre objectiu. És quedar al més amunt possible per poder jugar a Europa i donar opció a tenir millors jugadors”. Per últim, Rafa Luz qüestionat amb relació a les competicions continentals, va mostrar-se contundent: “Per què no? Depèn de nosaltres ara mateix i anirem per això.”

“Si obtens l’11a o 12a plaça pots tenir el debat d’entrar a competició europea”

Francesc Solana, Director general del MoraBanc



Però més enllà d’aquest hipotètic retorn a Europa, el que surava a l’ambient del Poliesportiu després del meravellós triomf davant del Barça era l’alegria i la satisfacció per la feina feta després d’una temporada dura que ha acabat (en espera d’aquests tres últims partits) amb final feliç. “Hem treballat tot l’any per arribar fins aquí”, va destacar Aixàs, que va agregar que “l’equip ha seguit treballant molt bé tot i tenir mals moments de resultats. Hem d’assumir que un equip com el nostre perd molts partits, i el que hem de fer és seguir treballant i creient-hi”, mentre que Solana va declarar que “hem confiat molt en la feina que s’estava fent i crec que això ha donat un resultat un dia com avui”, a més de destacar que “crec que és un dels dies més importants de la nostra vida com a club”.

“Queden tres partits i cal aprofitar aquest moment per seguir jugant bé i gaudint”

Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc Andorra





“[Jugar a competició europea] Depèn de nosaltres ara mateix i anirem per això”

Rafa Luz, Jugador del MoraBanc Andorra





“Estic molt orgullós del treball que es fa des de fa setmanes. Aquesta gran afició s’ho mereixia”

Jean Montero, Jugador del MoraBanc Andorra



També des del vestidor van mostrar la seva satisfacció per la permanència, i el capità, Nacho Llovet, va assenyalar que “fa mesos que diem que la feina està sent bona i hem pagat un inici de temporada dolent, però estem encantats”, mentre que Jean Montero va mostrar-se “molt afortunat” de formar part d’aquest equip, a més de “molt orgullós amb el treball que es fa des de fa setmanes”. També va assenyalar que “aquesta gran afició es mereixia això”. Per últim, Tobias Borg va assegurar que “l’esforç de l’equip des del principi de la temporada ha estat espectacular”, mentre que Tyson Pérez va destacar que “estic molt content d’haver aconseguit l’objectiu de la permanència” i va cloure que “ho hem fet junts”.

MONTERO NO SEGUIRÀ AL MORABANC

Jean Montero no seguirà la temporada vinent al MoraBanc. Era un secret a veus i cada vegada és més clar que no formarà part dels tricolors la pròxima temproada. Ell no va voler mullar-se sobre el seu futur i va explicar al Diari que “no et podria respondre a aquesta pregunta perquè no ho sé amb certesa. Potser torno l’any que ve o potser no, ja veurem què diu el futur”.



Més clar va ser poc després Francesc Solana, que va assenyalar a aquest rotatiu que “era una aposta forta del club, només volem que li passin coses bones, i si ha d’anar a un millor equip, que hi vagi i ens haurà sortit bé a tots”, i va agregar que “va ser una de les coses que vam dir-li per convèrcer-lo: ‘Vine aquí, juga, sigues el millor i l’any següent aniràs a un millor equip i tindràs un millor contracte”. Però qui va acabar de confirmar-ho va ser el president, Gorka Aixàs. En una entrevista al Diari al febrer ja va manifestar que “som conscients que difícilment podrem retenir-lo perquè és un noi amb una projecció espectacular”, i ahir va admetre a RNA que “a Montero és impossible retenir-lo”.