La UE Santa Coloma remunta al Pas i ja té a tocar el títol de lliga

La UE Santa Coloma va fer un pas importantíssim per proclamar-se campió de la Lliga Multisegur. L’equip colomenc va superar, amb remuntada inclosa, el FC Pas de la Casa –en un aperitiu de la final de la Copa Constitució– per 2 a 1 i va aprofitar la derrota de l’Inter davant l’Atlètic al derbi escaldenc (2-0). Ara, el conjunt de Ramón María Calderé, amb 61 punts, en té 5 d’avantatge respecte al segon classificat, l’Inter, quan falten tres jornades i els colomencs podrien tenir el primer matx ball la jornada que ve. Si la UE guanya l’Atlètic Escaldes i l’Inter perd contra el Carroi, el conjunt groc-i-negre ja seria matemàticament campió de lliga. Difícil, però no impossible.