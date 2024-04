Salvats (108-92)

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra serà un any més a l’elit del bàsquet espanyol després de certificar la salvació matemàtica per la porta gran gràcies al triomf per 108-92 davant del Barça. En un Poliesportiu ple fins a la bandera, el conjunt tricolor va exhibir-se davant d’uns blaugrana, ahir de groc, que van anar a remolc des de l’inici del partit. Hi ha qui dirà que el Barça pensava en el viatge a Atenes i el play-off de l’Eurolliga, que no li interessava aquest partit, o podran dir missa, perquè la veritat és que els de Natxo Lezkano van fer un partit rodó contra un dels millors equips d’Europa. La temporada no ha acabat i encara hi ha marge per a més alegries, i qui sap si per mirar de nou cap a Europa. Però la realitat és que el duel d’ahir va posar la cirereta a una temporada, a falta d’aquests tres partits, que no ha sigut gens fàcil.