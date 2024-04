L’FC Andorra, a quatre punts de la salvació

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Definida la jornada 37, a falta del partit entre el Racing Ferrol i el Mirandés d’aquest vespre a A Malata, l’FC Andorra es troba, realment, contra les cordes. El dèficit de punts fa que, tot i les bones sensacions i esgarrapar dos punts davant rivals com Espanyol o Racing de Santander, l’equip tricolor torni a ser el cuer de Segona Divisió i amb 37 punts es trobi ara a quatre punts de la salvació, que amb 41 marca el Mirandés. Falten només cinc partits, 15 punts, i ara ja tot implica guanyar diumenge l’Albacete a l’Estadi Nacional. Tot el que no sigui sumar els tres punts davant l’equip manxec seria ja acomiadar-se de manera virtual de la categoria. La jornada d’ahir va demostrar, novament, que és feina perduda fer càlculs en el tram final de les temporades, on tothom suma i on es donen resultats absolutament inopinats. Com el del Vila-real B, que va superar l’Sporting al Molinón (0-3), la victòria del Cartagena al camp del Llevant (0-1) o el de l’Albacete, que va guanyar un Eibar que s’hi juga l’ascens (2-1). Alcorcón i Eldenc van empatar (0-0) a Santo Domingo, en l’únic partit on els implicats es podien prendre punts entre ells.