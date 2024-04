Desfeta de l’Enfaf a la pista d’un líder molt superior, el Futsal Lleida

L’Enfaf Construccions Modernes va rebre un dur correctiu ahir a la pista del líder, el Futsal Lleida, que es va mostrar molt superior als andorrans i van poder explotar a la perfecció les seves individualitats (7-1). El partit ja no va començar gens bé per als nois de Jona Pérez, que van encaixar tres gols en 11 minuts, i amb el 2 a 0 van arriscar amb la figura de porter-jugador. Tot i tenir algunes ocasions per retallar el marcador i sumar el gol de Gerard Raventós, el 4 a 1 amb què es va arribar al descans deixava la situació molt complicada pels tricolors.

L’Enfaf no es va mostrar còmode en cap moment, es va mostrar espès i li va costar molt estar a dins del partit. A la represa, dos gols de Roger i un de Sergi Martínez van acabar per fer claudicar l’equip tricolor. El proper partit dels de Jona Pérez serà aquest dimecres a les 17.00 h a la Massana, davant el Futsal Athletic Vilatorrada.