Cardelús es queda a menys de dos segons dels punts

detail.info.publicated Redacció Jerez

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va acabar en la 17a posició i es va quedar molt a prop de puntuar a la cursa de Moto2 del Gran Premi d’Espanya que es va disputar ahir al circuit de Jerez. L’andorrà sortia des de la 29a plaça i la penúltima línia de la graella, i va poder signar una cursa força constant i de supervivència per acabar a només dues posicions i menys de dos segons de la zona dels punts.

Cardelús va mostrar-se “content per la 17a posició i per acabar a menys de dos segons dels que haurien estat els meus primers punts mundialistes i també els del motociclisme andorrà. Hem fet un pas endavant, tot i que també cal fer millors classificatoris per rendibilitzar el bon ritme de cursa”.